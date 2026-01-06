Futbolda Bahis Soruşturmasında Tutuklamalar Devam Ediyor

(İSTANBUL) Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutukluluk incelemesi yapılan futbolcular Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve diğer 18 ismin tutukluluklarının devamına karar verildi.

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında aralarında Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı ve eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın da bulunduğu 20 kişi 9 Aralık'ta tutuklanmıştı. Üst klasman hakemi Zorbay Küçük dahil 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerle ilgili bugün tutukluluk incelemesi yapılırken, Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve diğer 18 ismin tutukluluklarının devamına karar verildiği öğrenildi.