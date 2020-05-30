Futbolda dünyanın en iyi 30 genç oyuncusu: 3-1

*Oyuncuların 1 Ocak 2000’de veya daha sonraki tarihlerde doğması listelerdeki tek kriterdir.







**Bu yazı Eurosport İngiltere'de yayımlanmış ve uyarlanarak çevrilmiştir.







3. Vinicius Jr. – Real Madrid







Yaş: 19





Pozisyon: Forvet





Kontrat bitişi: 30 Haziran 2025





Oyun tarzı kime benziyor? Neymar





Piyasa değeri: 41 milyon pound



Vinicius Jr., Real Madrid’e geldiği zaman Cristiano Ronaldo, kulüpteki misyonunu tamamladığını düşünüp Juventus’a gidiyordu.



O zamanlar Vinicius’tan beklentiler yüksek olsa da daha “çocuk” olduğu biliniyordu. Fakat son yıllarda kulübün adeta geleceği hâline geldi.







Hızlı, durdurulamaz ve rakibin korkulu rüyası. Vinicius, hücumdaki bütün ihtişamının yanı sıra savunmaya verdiği değerli katkıyla da takdir topluyor. Bu sezon Zinedine Zidane tedrisatı altında Eden Hazard ve Karim Benzema ile birlikte hücum hattını oluşturuyor.





2. Erling Braut Haaland – Borussia Dortmund







Yaş: 19





Pozisyon: Forvet





Kontrat bitişi: 30 Haziran 2024





Oyun tarzı kime benziyor? Robert Lewandowski





Piyasa değeri: 65 milyon pound



Erlin Braut Haaland. Bu “çocuğun” adını duymayan kalmadı, değil mi?



Haaland, Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi’nde harikalar yaratmaya başlamadan önce Norveç ve Avusturya’da forma giymişti.







Haaland, gerçek anlamda sahada her şeyi yapabiliyor. Fiziksel gücüyle büyülerken hızı, mükemmel oyun zekâsı, gol yollarındaki bitiriş repertuvarı, hava hâkimiyeti, pas kapasitesi, saha görüşü… Elbette bazı konularda minimal eksiklikleri var fakat henüz 19 yaşında olduğunu unutmamak gerekiyor.





1. Jadon Sancho – Borussia Dortmund







Yaş: 20







Pozisyon: Forvet





Kontrat bitişi: 30 Haziran 2022





Oyun tarzı kime benziyor? Ronaldinho





Piyasa değeri: 105 milyon pound



Jadon Sancho’nun şu ana dek sergilediği performans onu 2000 ve sonrası doğumlu oyuncular arasında “en yetenekli” yapmaya yetiyor.



Henüz 20 yaşını doldurmadan 14 gol ve 15 asistlik sezon geçiren Sancho, kariyerinde oynadığı 88 maçta 66 gole katkı yaptı.







Tıpkı Haaland gibi Sancho da sahada birçok şeyi yapıyor fakat o, bütün yaptığı “büyüleyici” şeyleri rakamsal olarak da inanılmaz bir seviyeye taşıyor. Ve bu, onu dünyanın en iyi futbolcuları arasına taşıyor.