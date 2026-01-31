Futbolda Erteleme: ABB FOMGET - Amed Maçı İptal

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında yarın Ankara'da oynanması planlanan ABB FOMGET ile Amed Sportif Faaliyetler maçı, hava koşulları nedeniyle ertelendi.
ABB FOMGET Kulübünün açıklamasında, Yenikent Stadı'ndaki müsabakanın hava şartları dikkate alınarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararıyla ertelendiği belirtildi.
Açıklamada karşılaşmanın tarihinin federasyon tarafından duyurulacağı kaydedildi.
