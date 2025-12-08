Bahis soruşturmasında gözaltına alınan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi
08.12.2025 10:32
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bahis ve şike soruşturması ile ilgili başlatılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan aralarında çok sayıda yönetici ve futbolcunun da bulunduğu 38 şüphelinin 37'si adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 16 ilde yapılan ikinci dalga şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan aralarında yönetici ve futbolcuların da bulunduğu 38 şüphelinin 37'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

37'Sİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturması kapsamında 5 Aralık Cuma günü yeni bir operasyon için talimat vermiş, 27'si futbolcu 46 şüpheli hakkında gözaltı vermişti.

İstanbul merkezli 16 ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube tarafından yapılan operasyonlarda, Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Mert Hakan Yandaş, Yandaş adına bahis oynadığı iddia edilen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, daha önceki bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaraylı Metehan Baltacı ile TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı. 5 şüphelinin yurt dışında olduğu açıklanırken, operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüphelinin 37'sinin polisteki sorgusu tamamlandı.

AHMET ÇAKAR TEDAVİ GÖRÜYOR

Yorumcu Ahmet Çakar'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirilirken, diğer 37 kişi önce sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Zanlılar daha sonra soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Kaynak: İHA

    Yorumlar (1)

  • Hüseyin Solmaz Hüseyin Solmaz:
    bi futbol zevkimiz vardı onunda içine ettiniz yazıklar olsun ülkenin %90ni sahtekâr hileci hırsız yolsuz dolandırıcı sikeci vs. 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
