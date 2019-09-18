Futbolun birleştirici dili engelleri aşıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından İzmirspor, kadrosuna kattığı işitme engelli 5 oyuncuyla futbolda engelleri kaldırdı.

Bu sezon BAL 10. Grup'ta TFF 3. Lig'e çıkma mücadelesi verecek İzmirspor'da göreve gelen teknik direktör Ali Metin, İşitme Engelli Milli Takımında da oynayan Eşref Metin Su, Serhat Başaran, Zeynel Doruk Uçar, Mehmet Sert ve Orhan Aydeniz'i de kadroya dahil etti.

Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, sezona da 22 Eylül Pazar günü deplasmandaki Torbalıspor maçıyla başlayacaklarını söyledi.

Ligin çok mücadele gerektirdiğini, işitme engelliler takımından getirdiği 5 oyuncunun da bu zorluğa alışkın olduğunu dile getiren Metin, "Bu çocukların normallerden farkı yok. Bu liglerde oynayabilirler. Çocuklarımız zaten üst seviyede. 2. Lig'e, 3. Lig'e götür oynarlar, hiç sırıtmazlar. Sosyal sorumluluk ahdederek getirdik. Futbol takımında bir kaynaştırma yapıyoruz. Ben sporcularıma teşekkür ediyorum onları kabullendiler, işaret dili öğrenmeye başladılar, iletişim kuruyorlar. Bir ekip olduk." dedi.

"İçgüdüleriyle oynuyorlar"

İşitme engelli oyuncuların içgüdüleriyle oynadığını, etki altında kalmadan doğrusunu yapmaya gayret ettiğini dile getiren Metin, "Şimdi biliyorsunuz saha içinde herkes pas istiyor 'bana at' diyor. İşitme engelli duymadığı için kendi doğrusu neyse ona pas yapıyor. En iyisini yapmaya çalışıyor." diye konuştu.

İşitme engelli oyuncu Eşref Metin Su, işaret diliyle yaptığı açıklamada, sezon öncesi takımla çok iyi kaynaştıklarını, takımı profesyonel lige taşıyacaklarına inandığını ifade etti.

Serhat Başaran da bu sezon hedeflerinin şampiyonluk olduğunu bildirerek, "Arkadaşlarımıza işaret dili öğretiyoruz, ben yardımcı oluyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz." diye konuştu.

Takım Kaptanı Uğur Engür de lige çok iyi başlayacaklarına inandıklarını, şampiyon olup 10 sene sonra profesyonel lige dönmenin hesaplarını yaptıklarını kaydettti.

İşitme engelli futbolcuların katılmasıyla önce bir tedirginlik yaşadıklarını ancak sonrasında fazla sorun yaşamadıklarını kaydeden Engür, "Futbolun dili bir. Çok büyük problem yaşamıyoruz. Sahada ve saha dışında gerçekten çok güzel bir arkadaşlığımız var." dedi.

Uğur Engür, işaret dili öğrenmeleriyle ilgili olarak da "Nasıl yabancı futbolcularla anlaşmak için bazı kelimeleri öğrenmek zorundaysak işitme engelli arkadaşlarımızla da daha çabuk anlaşabilmek için bunu öğrenmek zorundayız." diye konuştu.