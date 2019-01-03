Son Dakika Haberleri: Futsal Final Maçı Havza'da Yapıldı

Futsal Final Maçı Havza'da Yapıldı

1 saat önce

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Güney Bölgesi okul sporları futsal finali Havza'da yapıldı.

Futsal Final Maçı Havza'da Yapıldı, System.String[]
Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Güney Bölgesi okul sporları futsal finali Havza'da yapıldı.

Güney bölgesi grupları okul sporlarında koordinatör ilçe olan Havza'da, Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda oynanan final maçında, rakibi Vezirköprü Atatürk Ortaokulunu yenen Havza İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu. Ladik İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü sıraya yerleşti.

Maç sonrası takımlara kupaları, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ile Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun tarafından verildi.

Sağlam, bölgede ilk üçe giren takımların Samsun'da oynanacak final maçlarına katılacağını belirterek, "Dereceye giren ve turnuvaya katılan takımlarımızı tebrik ediyorum. Bu yıl futsal turnuvasına 5 ilçeden 21 okul katıldı. Havza İmam Hatip Ortaokulunun turnuvayı birincilik ile tamamlaması bizler için ayrı bir gurur kaynağı." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:37 Kaynak: AA

Havza, Spor
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