GAİB: Ocak'ta 913,8 Milyon Dolar İhracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ocak ayında 913,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.

GAİB'den yapılan açıklamaya göre, yılın ilk ayında bölgeden toplam 913,8 milyon dolarlık dış satım yapıldı. Güneydoğu Bölgesi'nin lokomotif kenti Gaziantep bu dönemde 782 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ihracatçılarla küresel pazarlardaki etkinliği artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Ocak ayının küresel ve ulusal gelişmelerin yakından takip edildiği kritik bir dönem olduğuna işaret eden Kileci, ihracatçılar açısından çok yönlü planlama, doğru risk yönetimi ve pazar çeşitliliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.