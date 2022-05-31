GALATA'DA KENDİNİ ATEŞE VEREREK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU - Son Dakika
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GALATA'DA KENDİNİ ATEŞE VEREREK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

31.05.2022 21:07

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'nda bir kişi kendini ateşe vererek intihar girişiminde bulundu.

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'nda bir kişi kendini ateşe vererek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Galata Kulesi Meydanı'nda meydana geldi. Elinde asası bulunan kostümlü bir kişi, bir süre kule çevresinde dolaştı. Kendisiyle fotoğrafa çektirmek isteyenlerle fotoğraf çektirdi. Daha sonra üzerine yanıcı madde döken kişi kendini ateşe verdi. Bir otelin çalışanları yangın tüpüyle yanan kişiye müdahale etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve adının Abdullah Cihat Turan Pekpak olduğu öğrenilen kişi ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

HERKES VİDEO ÇEKME PEŞİNDEYDİ

Bir kafenin çalışanı Fikret Görgüç, Birden kendi kendini yaktı ateşe verdi. Hiç bir şey söylemedi. Direk yaktı. Sonra otelin görevlileri söndürdü. Durumu ağırdı çok kötüydü. Herkes video çekme peşindeydi diye konuştu. Bir kestaneci ise, Ben tam göremedim. Kendini yaktı. Buralarda dolaşıyor muydu bilmiyorum fark etmedim. Bir anda alev alev yandı dedi.

GALATA'DA KENDİNİ ATEŞE VEREREK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
GALATA'DA KENDİNİ ATEŞE VEREREK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
GALATA'DA KENDİNİ ATEŞE VEREREK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
GALATA'DA KENDİNİ ATEŞE VEREREK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
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Kaynak: DHA

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