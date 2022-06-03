Galata'da kendini yakan Abdullah, Konya'da toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Galata'da kendini yakan Abdullah, Konya'da toprağa verildi

03.06.2022 15:03
Galata'da kendini yakan Abdullah, Konya'da toprağa verildi

İSTANBUL'da Galata Kulesi Meydanı'nda tinerle kendini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak (28), memleketi Konya'da toprağa verildi.

İSTANBUL'da Galata Kulesi Meydanı'nda tinerle kendini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak (28), memleketi Konya'da toprağa verildi.

Beyoğlu'nda Galata Kulesi önünde 2 gün önce üzerine tiner dökerek kendini ateşe veren Abdullah Cihat Turan Pekpak'a çevredekiler müdahale etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından Pekpak, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ailesine, 'İstanbul'a gideceğim, intihar edeceğim' dediği belirtilen Turan, kurtarılamadı.Abdullah Cihat Turan Pekpak'ın cenazesi bugün Hacı Veyis Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Pekpak'ın ailesi ve arkadaşları katıldı.


Galata'da kendini yakan Abdullah, Konya'da toprağa verildi
Galata'da kendini yakan Abdullah, Konya'da toprağa verildi
Galata'da kendini yakan Abdullah, Konya'da toprağa verildi
Galata'da kendini yakan Abdullah, Konya'da toprağa verildi
Galata'da kendini yakan Abdullah, Konya'da toprağa verildi
YORUMLAR
500
'Geçmişten Günümüze Sinemamızda Set Fotoğrafları Sergisi' sinemanın görünmeyen kısmını sergiliyor 'Geçmişten Günümüze Sinemamızda Set Fotoğrafları Sergisi' sinemanın görünmeyen kısmını sergiliyor Galata'daki dehşette yeni gelişme: Kendini yakan genç hayatını kaybetti Galata'daki dehşette yeni gelişme: Kendini yakan genç hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

İstanbul, Beyoğlu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galata'da kendini yakan Abdullah, Konya'da toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:56 Beşiktaş transfer atağında! Premier Lig'in yıldız golcüsüyle görüşmeler başladı
14:54 Döviz bürosu çalışanının fazladan ödediği bin euroyu alıp giden adam, haberleri gördükten sonra parayı geri getirdi!
14:44 Esra Erol'da gündem olan "Yufkacı Muammer" olayında sürpriz gelişme! Hamide ile Muammer'in boşandığı ortaya çıktı
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
13:44 Rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve 10 saat boyunca sedyeye bağlı kalan otizmli genç artık bardak bile tutamıyor
13:18 Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 15:10:13. #1.13#
SON DAKİKA: Galata'da kendini yakan Abdullah, Konya'da toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement