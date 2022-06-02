Galata'da kendisini yakan gencin olaydan önce ailesini arayıp "kendimi yakacağım" dediği ortaya çıktı

Galata Kulesi yakınında 31 Mayıs'ta Konya ili Meram ilçesi nüfusuna kayıtlı Abdullah Cihat Turan Pekpak, üzerine yanıcı madde dökerek kendisini yakmış, alevler çevredekilerin müdahalesiyle söndürülmüştü. Vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan Pekpak hastaneye kaldırılmış, yanındaki poşetten çıkan plastik orak ve tablet muhafaza altına alınmıştı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Pekpak, tedavi altına alındığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

AİLESİNİ ARAYIP "KENDİMİ YAKACAĞIM" DEMİŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya'dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etmişti. Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alınmıştı. Gencin psikolojik sorunları olduğu ve olaydan önce ailesini arayarak "Kendimi yakacağım" dediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.