Üye Girişi
Galata Kulesi'nden geriye kışın masalsı görüntüleri kaldı - Son Dakika

Galata Kulesi'nden geriye kışın masalsı görüntüleri kaldı

02.02.2022 09:06

İstanbul'u etkisini altına alan yoğun kar yağışı ve fırtına, eşsiz görüntülerin oluşmasına neden oldu.

İstanbul'u etkisini altına alan yoğun kar yağışı ve fırtına, eşsiz görüntülerin oluşmasına neden oldu. Galata Kulesi'nin beyazlar içindeki gün doğumu manzarası izleyenleri kendine hayran bıraktırdı.

Çektiği videolar ile İstanbul'un en özel manzaralarını sosyal medya hesabından paylaşan drone pilotu Yusuf Kaan Yıldırım Galata Kulesi'ni gün doğumunda görüntüledi. Beyaz gelinliğini giyen İstanbul manzarası ile birlikte Galata Kulesi'nde en özel anlardan birisi olan ışıkların kapanma anını kayıt altına aldı. Işıkların açılıp kapanma zamanı için günler öncesinden birçok kez prova ve deneme yapan Yıldırım, en sonunda kartpostallık manzarayı havadan görüntüledi. Tarihi yarımadada bulunan Topkapı Sarayı ile Galata Kulesi'nin kış manzarası masalsı görüntüler oluşturdu.

Galata Kulesi'nden geriye kışın masalsı görüntüleri kaldı
Galata Kulesi'nden geriye kışın masalsı görüntüleri kaldı
Galata Kulesi'nden geriye kışın masalsı görüntüleri kaldı
Galata Kulesi'nden geriye kışın masalsı görüntüleri kaldı
Galata Kulesi'nden geriye kışın masalsı görüntüleri kaldı

YORUMLAR
500

Galata Kulesi, İstanbul, Fırtına, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galata Kulesi'nden geriye kışın masalsı görüntüleri kaldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:17 Destan'da neler oldu? Alpagu Han, Akkız'ın pençe olduğunu öğrenince ne yaptı?
10:03 Bu araçların değeri milyonları buluyor! Yıllardır kaderlerine terk edildiler, yedieminde çürüyorlar
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşkınlığı: Yanındaki genç kızın kim olduğunu öğrenince çok şaşırdı!
09:47 Wilma Elles yaşadığı tacizi anlattı: Şoför kapıları ve perdeleri kapattı, telefon numaramı vererek kurtuldum
09:10 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntü! Saldırganlar böyle kaçtı
09:37 Arkadaş arkadaşa böylesini yapmaz! "Ben sana vuramam" dedi, dayağı yedi
09:38 Alzheimer hastası nine 2 gündür kayıptı! Jandarma çareyi drone ile aramakta buldu
09:25 Hadise'ye taktığı pırlanta sonrası borçları gündeme gelmişti! Mehmet Dinçerler: Borcum yok!
09:24 Elektrik aboneleri dikkat! Ocak faturanız ile Şubat faturanız arasındaki fark ne kadar olacak?
09:15 "Sizi vicdana davet ediyorum" diyerek zamların geri çekilmesini istedi, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 10:25:22. #1.13#
SON DAKİKA: Galata Kulesi'nden geriye kışın masalsı görüntüleri kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement