Son Dakika Haberleri: GALATA VE BEYAZIT KULESİ, MEME KANSERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN 5 GECE PEMBE RENKLE...
Son Dakika Güncel GALATA VE BEYAZIT KULESİ, MEME KANSERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN 5 GECE PEMBE RENKLE...

GALATA VE BEYAZIT KULESİ, MEME KANSERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN 5 GECE PEMBE RENKLE...

1 saat önce

15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü nedeniyle Galata Kulesi, meme kanserine dikkat çekmek için dün akşam pembe renkle aydınlatıldı.

GALATA VE BEYAZIT KULESİ, MEME KANSERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN 5 GECE PEMBE RENKLE..., System.String[]
15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü nedeniyle Galata Kulesi, meme kanserine dikkat çekmek için dün akşam pembe renkle aydınlatıldı. Bu akşam da Beyazıt Kulesi hastalığa karşı farkındalık oluşturmak için pembe renkle aydınlatılacak. İstanbul'un simgelerinden olan Galata Kulesi ve Beyazıt Kulesi'ndeki pembe ışıklandırma 20 Ekim'e kadar devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER), 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı günü nedeniyle meme kanserine dikkat çekmek için Galata Kulesi, toplumda pembe renk ile aydınlatıldı. İstanbul'un önemli tarihi eserlerinden Beyazıt Kulesi de bu akşamdan itibaren pembe renk ile aydınlatılacak. Her iki kule, meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 20 Ekim'e kadar geceleri pembeye bürünecek.


- İstanbul
Beyazıt Kulesi, İstanbul, Galata, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:14 Kaynak: DHA
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