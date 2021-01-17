Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, de Souza, Atiba (Dk. 87 Dorukhan Toköz), Ghezzal (Dk. 67 Mensah), Oğuzhan Özyakup (Dk. 67 N'Koudou), Larin, Aboubakar (Dk. 87 Gökhan Töre)

Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı (Dk. 39 Linnes), Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo (Dk. 80 Emre Akbaba), Oğulcan Çağlayan (Dk. 80 Emre Kılınç), Belhanda (Dk. 69 Babel), Arda Turan (Dk. 69 Donk), Diagne

Goller: Dk. 79 de Souza, Dk. 90+1 N'Koudou (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 58 Diagne (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 13 Arda Turan, Dk. 34 Oğulcan Çağlayan (Galatasaray), Dk. 22 Rosier, Dk. 64 Ghezzal (Beşiktaş)

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

58. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Sol taç çizgisine yakın bir noktada ikili mücadelede Diagne'nin Montero'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Cüneyt Çakır, sarı-kırmızılı futbolcuyu kırmızı kart gösterdi.

62. dakikada de Souza'nın ceza sahası dışından sert şutunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

79. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortaladığı topla ceza sahası içinde buluşan de Souza'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

89. dakikada ceza sahası içinde sağ tarafta topla buluşan Gökhan Töre çizgiye inerek şutunu çekti, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

90. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda N'Koudou ceza sahası içinde önüne gelen topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

90+1. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Gökhan Töre'nin gönderdiği topu Luyindama ceza sahası önünde uzaklaştırmak isterken, Larin meşin yuvarlağı kaptı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Larin, topu boş pozisyondaki N'Koudou'ya verdi. N'Koudou tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

90+4. dakikada soldan gelen ortada Babel topu kafayla ön direğe indirdi. Emre Akbaba dar açıya rağmen şutunu çekti, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+6. dakikada Babel ceza sahası önünde topu Donk'a bıraktı. Sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda Dorukhan Toköz'e çarpan top kornere gitti.

90+6. dakikada Emre Kılınç soldan köşe vuruşunu kullandı. Babel'in kafa vuruşuyla kaleye giden topu siyah-beyazlı savunma bir kez daha kornere gönderdi.

Beşiktaş, derbi maçı 2-0 kazandı.