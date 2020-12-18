Galatasaray: 2-1

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1'lik skorla mağlup oldu. Fatih Karagümrük'ün gollerini 46'ncı dakikada Ndao ve 90+11'inci dakikada Mevlüt attı. Galatasaray'ın tek golü ise 90+6'ncı dakikada Diagne'den geldi.2'nci dakikada Diagne'nin sol kanattan ceza sahasına yolladığı topta savunmanın müdahalesinden sonra Oğulcan'ın şutu yan ağlarda kaldı.13'üncü dakikada Balkovec'in ceza sahasına ortasında savunmada Linnes'in müdahalesiyle ceza sahası dışına çıkan topa Biglia'nın sert şutunda kaleci Okan topu kornere çeldi. 13'üncü dakikada kazanılan korner vuruşunu paslaşarak kullanan Karagümrük'te Balkovec'in ceza sahasına yerden pasında Ndao'nun dokunuşu sonra Koray topu ağlara gönderdi ancak gol VAR kararıyla, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.32'nci dakikada Aatif'ın sol kanattan yerden pasında ceza sahası dışı sağ çaprazdan topla buluşan Ndao'nun şutu üstten auta çıktı. 44'üncü dakikada Balkovec'in kullandığı korner vuruşunda Roco istediği gibi bir vuruş yapamadı ve top auta çıktı.Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.46'ncı dakikada sol kanattan hızlı bir hücum geliştiren Karagümrük'te Alparslan'ın ceza sahası içine yerden pasında Ndao'nun şutu ağlarla buluştu: 1-049'uncu dakikada Galatasaray beraberliğe yaklaştı. Oğulcan'ın yerden pasında Feghouli'nin şutu üstten auta çıktı.57'nci dakikada Emre Kılınç'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Donk'un yaptığı kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı. 70'inci dakikada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim itirazları sonrasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından kırmızı kart gördü. 85'inci dakikada sağ kanattan Feghouli'nin ortasında genç oyuncu Ali Yavuz Kol'un kafa vuruşu üstten auta çıktı.89'uncu dakikada Feghouli'nin çizgiden içeri çevirdiği topa ön direkte Diagne dokunmak isterken savunma topu kornere gönderdi.90+4'üncü dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Koray'ın Diagne'ye müdahalesinde halem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. 90+6'ncı dakikada Diagne penaltıdan atığı golle maçta eşitliği sağladı: 1-190+9'uncu dakikada Karagümrük'te Roco itirazdan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 90+11'inci dakikada Ndao'nun uzun pasında Mevlüt Erdinç ceza sahası içinde kaleci Okan'ın üzerinden aşırtarak topu ağlara gönderdi: 2-1Mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-1'lik skorla kazandı.





- İstanbul