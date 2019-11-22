Son Dakika Haberleri: Galatasaray'a Türk Telekom Stadyumu'nda Harry Kewell sürprizi!
Son Dakika Spor Galatasaray'a Türk Telekom Stadyumu'nda Harry Kewell sürprizi! - Son Dakika Spor

Galatasaray'a Türk Telekom Stadyumu'nda Harry Kewell sürprizi!

6 saat önce

Galatasaray yönetimi Başakşehir maçı öncesinde, eski futbolcusu Harry Kewell'ı onurlandıracak.

Galatasaray'a Türk Telekom Stadyumu'nda Harry Kewell sürprizi!, System.String[]

Galatasaray yönetimi Başakşehir maçı öncesinde, eski futbolcusu Harry Kewell'ı onurlandıracak.


Sarı kırmızılı takımın eski oyuncusu Harry Kewell'a Başakşehir ile oynanacak maç öncesi plaket takdim edilecek.


Kewell, Galatasaray'ın Başakşehir ile oynacağı maçı tribünden takip edecek.

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Harry Kewell, Galatasaray, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:03 
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