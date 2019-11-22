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Galatasaray'a Türk Telekom Stadyumu'nda Harry Kewell sürprizi!
6 saat önce
Galatasaray yönetimi Başakşehir maçı öncesinde, eski futbolcusu Harry Kewell'ı onurlandıracak.
Galatasaray yönetimi Başakşehir maçı öncesinde, eski futbolcusu Harry Kewell'ı onurlandıracak.
Sarı kırmızılı takımın eski oyuncusu Harry Kewell'a Başakşehir ile oynanacak maç öncesi plaket takdim edilecek.
Kewell, Galatasaray'ın Başakşehir ile oynacağı maçı tribünden takip edecek.
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Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:03
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