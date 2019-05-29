Son Dakika Haberleri: Galatasaray Adası paravanlarla çevriliyor (havadan görüntüyle)
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Galatasaray Adası paravanlarla çevriliyor (havadan görüntüyle)

1 saat önce

İSTANBUL Boğazı'nda 2 yıl önce üzerindeki imara aykırı kaçak yapılar yıkıldıktan sonra olduğu gibi bırakılan Galatasaray Adası ortaya çıkan görüntü kirliliğini kaldırmak için dev paravanlarla çevriliyor.

Galatasaray Adası paravanlarla çevriliyor (havadan görüntüyle), System.String[]


İSTANBUL Boğazı'nda 2 yıl önce üzerindeki imara aykırı kaçak yapılar yıkıldıktan sonra olduğu gibi bırakılan Galatasaray Adası ortaya çıkan görüntü kirliliğini kaldırmak için dev paravanlarla çevriliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 28 Mayıs 2017 tarihinde ada üzerinde bulunan imara aykırı kaçak yapılar yıkılmıştı. Ada o günlerden bu güne olduğu gibi bırakılmıştı. Üzerinde yıkık yapılar ve molozlarla ada İstanbul Boğazı'nda görüntü kirliliği oluşturuyordu.
Boğaz'daki görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için ada çevresi dev paravanlarla çevrilmeye başlandı. Çalışmalara turist gezdiren gemilerin rotası üzerinde bulunan Güney bölümünde başlandı. İşçiler tarafından hazırlanan dev paravanlar yerlerine yerleştirilmeye başlandı. Çalışma sonucu yıkık ve virana görünümündeki tüm binaların dışardan görünmesi engellenecek.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:29 Kaynak: DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Boğazı, İstanbul, Galatasaray Adası, Güncel
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