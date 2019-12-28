Galatasaray - Antalyaspor maçında Nihat Özdemir ve Tarık Çamdal'a protesto - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray - Antalyaspor maçında Nihat Özdemir ve Tarık Çamdal'a protesto - Son Dakika Spor

Galatasaray - Antalyaspor maçında Nihat Özdemir ve Tarık Çamdal'a protesto

6 saat önce

Antalyasporlu futbolcu Tarık Çamdal, ayrıldıktan sonra eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez forma giydi.

Galatasaray - Antalyaspor maçında Nihat Özdemir ve Tarık Çamdal'a protesto, System.String[]

Antalyasporlu futbolcu Tarık Çamdal, ayrıldıktan sonra eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez forma giydi.


Sarı-kırmızılı taraftarlar, top ayağına her geldiğinde Tarık Çamdal'ı ıslıklarla protesto etti.


Sarı-kırmızılı takıma 2014'te Eskişehirspor'dan transfer edilen ve 4,5 sezonda hem maliyeti hem de performansıyla çok tartışılan Tarık, geçen sezonun devre arasında takımdan ayrılmıştı.


28 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak 26 Aralık 2017'de Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki Bucaspor maçında forma giydiği Türk Telekom Stadı'na 733 gün sonra bu kez rakip takım formasıyla çıktı.


Öte yandan Galatasaray taraftarları, maçın ikinci yarısında TFF Başkanı Nihat Özdemir aleyhine protestolarda bulundu. Sarı kırmızılı taraftarlar uzun süre bu protestoları sürdürdü.


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Nihat Özdemir, Tarık Çamdal, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:19 
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