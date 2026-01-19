UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Galatasaray- Atletico Madrid karşılaşmasında Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile karşılaşacak. Bu müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak. Mücadelenin 4. hakemi de Szabolcs Kovacs olacak.
Maçta VAR'da Rob Dieperink, AVAR'da da Catalin Popa görev alacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray-Atletico Madrid Maçına Rumen Hakem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?