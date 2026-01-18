Galatasaray Atletico\'ya Hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman salonda ısınmayla başladı ve sahada iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.