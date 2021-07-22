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Galatasaray, Avrupa'da eski günlerini arıyor - Son Dakika

Galatasaray, Avrupa'da eski günlerini arıyor

22.07.2021 11:31
Galatasaray, Avrupa'da eski günlerini arıyor, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e 5-1 mağlup olan Galatasaray, Avrupa'da eski günlerini arıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e 5-1 mağlup olan Galatasaray, Avrupa'da eski günlerini arıyor.

Müzesinde UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupa bulunan sarı-kırmızılı takım, son yıllarda Avrupa arenasında çizdiği grafikle beklentileri karşılayamıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2012-2013 sezonunda çeyrek final, 2013-2014'te ise son 16 turu oynama başarısı gösteren Galatasaray, son 7 yılda Avrupa kupalarında istenilen performansı ortaya koyamıyor.

Son 36 maçta 4 galibiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son 36 karşılaşmada 4 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı takım, 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İtalya ekibi Juventus'u 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdığı karşılaşmanın ardından Avrupa arenasında 36 kez sahneye çıktı.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadığı söz konusu maçların sadece 4'ünü kazanabilen Galatasaray, 22 kez mağlup oldu, 10 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 28 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 71 gole engel olamadı.

Galatasaray, bu süreçte Avrupa Ligi elemelerinde Neftçi Bakü (Azerbaycan) ile Hajduk Split'i (Hırvatistan), Şampiyonlar Ligi'nde ise Lokomotiv Moskova (Rusya) ve Benfica'yı (Portekiz) mağlup edebildi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında son galibiyetini geçen sezon Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Hajduk Split (2-0) karşısında elde etmişti.

Deplasmanda da tablo kötü

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Schalke 04'ü 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldiği müsabakanın ardından Avrupa kupalarında dış sahada çıktığı 23 karşılaşmada tek galibiyet alabildi.

Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde çıktığı söz konusu maçlarda 18 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 4 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda 14 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 57 gol gördü.

Galatasaray, bu süreçte deplasmandaki tek galibiyetini geçen sezon Avrupa Ligi elemelerinde Neftçi Bakü (3-1) karşısında yaşadı.

Son 7 yılda Avrupa'da bekleneni veremiyor

Avrupa arenasında son 7 yılda 4 kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamayan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde de son 32 turundan ötesini göremedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2013-2014'te İtalyan teknik adam Roberto Mancini yönetiminde son 16 turu oynama başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, son 8 sezonun 7'sinde Avrupa kupalarında mücadele etti.

Galatasaray, Kupa 1'de 2014-2015 ve 2019-2020 sezonlarında grup aşamasını son sırada tamamlayarak elendi. Sarı-kırmızılılar, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2015-2016 ve 2018-2019'da ise grubu 3. sırada bitirdi ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. Galatasaray, söz konusu iki sezonda Avrupa Ligi'ne de son 32 turunda veda etti.

2017-2018 ve 2020-2021'de Avrupa Ligi'ne elemelerde veda eden sarı-kırmızılı ekip, 2016-2017 sezonunda ise UEFA'dan aldığı men cezası nedeniyle Avrupa kupalarında yer alamadı.

Son olarak bu sezon Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda ilk maçta deplasmanda PSV'ye farklı mağlup olan Galatasaray, tur şansını zora soktu. Rakibiyle rövanşı 28 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak sarı-kırmızılılar, Kupa 1'e veda etmesi halinde yoluna Avrupa Ligi elemelerinde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, PSV, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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