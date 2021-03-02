Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, "Birlikte çok şey başaracağız" sloganıyla ekibini duyurdu - Son Dakika

Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, "Birlikte çok şey başaracağız" sloganıyla ekibini duyurdu

02.03.2021 20:46
Galatasaray başkan adayı Burak Elmas,

Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylarından Burak Elmas, "Birlikte çok şey başaracağız" sloganıyla birlikte seçime katılacağı ekibini açıkladı. "Birlikte Çok Şey Başaracağız" isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray'ı geleneklerine ve geleceğe yakışır bir üslup ile temsil etmek istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylarından Burak Elmas, 'Birlikte çok şey başaracağız' sloganıyla birlikte seçime katılacağı ekibini açıkladı.

"BİRLİKTE ÇOK ŞEY BAŞARACAĞIZ"

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Burak Elmas, sarı-kırmızılılarda yapılacak başkanlık seçiminde aday olduğunu daha önce açıklamıştı. Elmas, 'Birlikte çok şey başaracağız' sloganıyla birlikte ekibini duyurdu. Seçim kampanyası için kurulan "Birlikte Çok Şey Başaracağız" isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Galatasaray Spor Kulübü, çağdaş değerler bilinciyle yoğrulmuş bir grup aydınlanmacı öğrencinin ortaya koyduğu düşünce biçimidir. Nesillerden nesillere aktarılan ve zamana uyum sağlayarak gelişen bir değerler bütünüdür. Bu değerlere inananların yaktıkları meşale, birlikte çok şey başaracağımızı defalarca göstermiştir. Burak Elmas ve ekibi olarak, bu meşaleyi taşımak ve Galatasaray'ın 115 yıllık geleneklerini günümüzün çağdaş spor yönetimi anlayışıyla birleştirmek için yola çıkıyoruz. Galatasaray'ın geleceği için herkesi dinleyen, hesap veren, doğru insanları doğru görevlere getiren; deneyimli, dinamik, tutkulu ve vizyoner bir yönetim anlayışının gerekli olduğuna inanıyoruz. Paylaşımcı, yetki veren, şeffaf ve kurumsal bir yönetim anlayışını kulübümüze kalıcı olarak yerleştirmek; Galatasaray'ı geleneklerine ve geleceğe yakışır bir üslup ile temsil etmek istiyoruz. Bir yılın değil, gelecek 50 yılın Galatasaray'ı için birlikte çok şey başaracağız. Çünkü biz Galatasaray'ız" denildi.

Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, 'Birlikte çok şey başaracağız' sloganıyla ekibini duyurdu

BURAK ELMAS'IN LİSTESİNDE BULUNAN İSİMLER

Galatasaray'da başkan adayı Burak Elmas'ın listesinde şu isimler bulunuyor:

"Burak Elmas, Asaf Savaş Akat, Polat Bengiserp, Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç, Turhan Özen, Burçak Zorlu, Köksal Ünlü, Özgür Kalelioğlu, Fatih Birol, Işıtan Gün, Ozan Şener, Elif Uzuner, Özen Kuzu, Mehmet Şenol, A. Serhat Demirel."

Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, Birlikte çok şey başaracağız sloganıyla ekibini duyurdu

Galatasaray Spor Kulübü, Burak Elmas, Galatasaray, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, 'Birlikte çok şey başaracağız' sloganıyla ekibini duyurdu - Son Dakika Spor


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