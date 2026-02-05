Galatasaray, Can Armando'yu Transfer Etti

GALATASARAY, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach forması giyen 18 yaşındaki oyuncu Can Armando Güner'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350.000 EUR tutarında transfer ücreti ödenecektir" ifadelerine yer verildi.