Galatasaray Çanakkale'ye Set Vermedi

Vestel
Venus Sultanlar Ligi 12. haftasında Çanakkale Belediyespor
ile Galatasaray
HDI Sigorta
karşılaştı. Mücadeleyi Galatasaray HDI Sigorta 3-0 kazandı.
KÜNYHE
Salon: Anafartalar Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışçıoğlu Çanakkale Belediyespor: Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu
, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin (Bihter Dumanoğlu, Bilgül Güler, Işıl Öz) Galatasaray HDI Sigorta: Charlotte
Leys, Cansu Çetin
, Aslı Kalaç
, Hande Baladin, Cursty Jackson, Nursevil Gökbudak Aydınlar ( Gizem Karadayı
, Elifsu Ericek
, Meryem
Boz, Dilara Gedikoğlu) Setler: 7-25, 11-25, 16,25 Süre: 60 dakika (17, 19, 24)
(Murat Yüksel/İHA)