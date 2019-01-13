Son Dakika Haberleri: Galatasaray Çanakkale'ye Set Vermedi

Galatasaray Çanakkale'ye Set Vermedi

1 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi 12. haftasında Çanakkale Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta karşılaştı.

Galatasaray Çanakkale'ye Set Vermedi, System.String[]
Vestel Venus Sultanlar Ligi 12. haftasında Çanakkale Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta karşılaştı. Mücadeleyi Galatasaray HDI Sigorta 3-0 kazandı.

KÜNYHE

Salon: Anafartalar Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışçıoğlu Çanakkale Belediyespor: Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin (Bihter Dumanoğlu, Bilgül Güler, Işıl Öz) Galatasaray HDI Sigorta: Charlotte Leys, Cansu Çetin, Aslı Kalaç, Hande Baladin, Cursty Jackson, Nursevil Gökbudak Aydınlar ( Gizem Karadayı, Elifsu Ericek, Meryem Boz, Dilara Gedikoğlu) Setler: 7-25, 11-25, 16,25 Süre: 60 dakika (17, 19, 24)

(Murat Yüksel/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:31 Kaynak: İHA

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