Galatasaray, Carutasu'nun Sözleşmesini Uzattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray, Carutasu'nun Sözleşmesini Uzattı

02.02.2026 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, milli voleybolcu Alexia Carutasu ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda milli voleybolcu Alexia Carutasu'nun sözleşme süresini uzattı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 22 yaşındaki Rumen asıllı milli pasör çaprazı ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Carutasu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla yeni mukavelesine imza attı.

Başkan Özbek, değerlendirmesinde "Alexia ile Galatasaray daha güçlü oldu. Kendisine Galatasaray'da başarılar diliyorum. Aynı zamanda milli takımda da başarılar diyorum. Zaten milli takımda kadın voleybolda çok güzel bir yerdeyiz. İnşallah yapacağımız yatırımlarla Galatasaray'ı daha da yukarılara taşıyacağız. İnşallah güzel bir ve başarılı bir sezon geçirir." dedi.

Alexia Carutasu, sarı-kırmızılı formayla 4. sezonunu geçirdiğini belirterek "Çok heyecanlıyım. Umarım daha nice sezonlar olur ve gerçekten iyi bir sezon geçiririz ve iyi bir şekilde bitiririz. Her şeyin en iyisinin olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Carutasu'nun Sözleşmesini Uzattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek

14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:05
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:35
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 15:12:27. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Carutasu'nun Sözleşmesini Uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.