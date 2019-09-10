Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da andone, kasımpaşa maçında yok
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray'da andone, kasımpaşa maçında yok

35 dakika önce

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Rumen golcü Florin Andone'nin Brighton'da oynarken son maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu haftaki Kasımpaşa karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.

Galatasaray'da andone, kasımpaşa maçında yok, System.String[]

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Rumen golcü Florin Andone'nin Brighton'da oynarken son maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu haftaki Kasımpaşa karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.

İngiltere Premier League'den kırmızı kart cezası bulunan 26 yaşındaki Florin Andone, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçta takımını yalnız bırakacak. Konuyla ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yeni transferimiz Florin Andone, Premier League'de oynadığı son maçta gördüğü kırmızı kart sonrası İngiltere FA tarafından üç maç men cezası almıştı. İki maçlık bölümünü Man City ve Bristol Rovers karşılaşmalarında çektiği için Kasımpaşa maçının ardından cezasını tamamlayacak."

Galatasaray, İngiltere, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dolar yeni güne yükselişle başladı! İşte son durum
Süper Lig'in en çok kazananı Falcao oldu! Falcao'nun metabolik yaşı 22 çıktı, doktorlar şaştı kaldı! Cengiz Ünder'den transfer bombası! İspanyollar duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 14:29:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da andone, kasımpaşa maçında yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]