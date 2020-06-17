Galatasaray'da Belhanda gitti gidiyor! - Son Dakika

Galatasaray'da Belhanda gitti gidiyor!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK | GALATASARAY'da sezon başından bu yana gösterdiği performans nedeniyle tribünlerden eleştiri alan Younes Belhanda'ya yol göründü.

Galatasaray'da Belhanda gitti gidiyor!, System.String[]

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK | GALATASARAY'da sezon başından bu yana gösterdiği performans nedeniyle tribünlerden eleştiri alan Younes Belhanda'ya yol göründü. Faslı futbolcuyu iki senedir kadrosuna katmak isteyen hatta geçen sezon devre arasında ciddi bir teklifle gelen Suudi Arabistan'ın Al Ahly takımı bir kez daha kesenin ağzını açtı.


Belhanda geçen sezon devre arasında da kendisine yapılan teklifi kabul etmiş ancak takımın şampiyonluk yarışı vermesi nedeniyle gidişine teknik heyet tarafından izin verilmemişti. Ancak bu sezon Terim ve kurmaylarının da transfere onay verdiği öğrenildi.


Maaşında indirim yapmıştı


AL Ahly, Galatasaray'la bir yıl daha sözleşmesi bulunan Belhanda'ya yıllık 7 milyon dolar önerirken, sarı kırmızılılarda yıllık 3 milyon 350 bin Euro (Yaklaşık 3.8 milyon dolar) kazanan ancak pandemi döneminde yönetimin yüzde 15'lik maaş indirimini kabul eden yıldız futbolcunun Suud ekibine yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Al Ahly'nin yaptığı yıllık 7 milyon dolarlık maaş teklifine olumlu dönüş yapan Belhanda'nın, Galatasaray'a bonservis geliri kazandırarak gitmesine artık kesin gözü ile bakılmaya başlandı. Oyuncudan 'Tamam' yanıtı alan Al Ahly, Galatasaray Kulübü ile de temasa geçti.



Son görüşme sezon sonu


SUUDi Arabistan ekibi, sarı kırmızılı kulübe ise Faslı yıldızın bonservisini almak için 4 milyon Euro teklif etti. Belhanda'nın satışına sıcak bakan Galatasaray Yönetimi'nin ise pazarlığı 5 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. Sezon bitimi iki kulübün tekrar masaya oturacağı ve transferi sonlandırmak için bir araya geleceği belirtildi. Eğer taraflar bonservis rakamında anlaşırsa, Galatasaray'da 3 sezon forma giyen ve 2 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası 1 de Süper Kupa kazanan Belhanda sözleşme bitimine 1 yıl kala sarı kırmızılılara veda etmiş olacak.


Suudi Arabistan, Younes Belhanda, Galatasaray, Ali Naci, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 07:49 

Son Dakika Spor Galatasaray'da Belhanda gitti gidiyor! - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel "Otur yerine" diyerek uyardı MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı         
08:18
Vaka sayısındaki artıştan endişe eden uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde bulundu Vaka sayısındaki artıştan endişe eden uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde bulundu         
08:12
Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak         
07:33
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 15 Temmuz Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 15 Temmuz         
07:25
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak         
03:55
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti         
01:56
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli         
00:47
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti         
00:31
Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu         
00:30
4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu 4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu         
23:54
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim         
23:54
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti         
23:49
"Dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu         
23:47
Aleyna Tilki, hakkında çıkan Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgilisiyle tatilde" haberlerine açıklık getirdi         
23:38
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu         
23:37
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti         
23:33
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı         
22:58
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan "Sus" işaretli gönderme         
22:56
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü 60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü         
22:29
Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu         
22:27
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel "Otur yerine" diyerek uyardı         
22:19
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir         
22:16
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti         
22:10
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık         
22:06
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu         
21:44
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir         
21:40
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi         
21:37
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı         
21:32
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü         
21:15
Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi         
21:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 08:22:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'da Belhanda gitti gidiyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]