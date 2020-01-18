Galatasaray'da bir transfer daha! Savunmaya... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da bir transfer daha! Savunmaya... - Son Dakika Spor

Galatasaray'da bir transfer daha! Savunmaya...

6 saat önce

Stoper transferi için arayışlarını sürdüren Sezonu kapatan Luyindama'nın yerine acil stoper arayan Galatasaray'da rota değişti.

Galatasaray'da bir transfer daha! Savunmaya..., System.String[]

Stoper transferi için arayışlarını sürdüren Sezonu kapatan Luyindama'nın yerine acil stoper arayan Galatasaray'da rota değişti. Sarı-Kırmızılılar, daha önce de transfer gündemine gelen Shkodran Mustafi'yi gözüne kestirdi. Listedeki isimlerden Jeison Murillo'yu Celta Vigo'ya kaptıran, Mert Çetin transferinde ise henüz ilerleme kaydedemeyen Galatasaray Yönetimi, bu sezon Arsenal'da fazla forma şansı bulamayan Mustafi için girişimleri başlatıyor. 27 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de sadece 3 maça çıkabildi. Daha önce Galatasaray'a gelmeye sıcak bakan Alman stoperin kiralanması amacıyla, Arsenal'le görüşmeler başlayacak.


Süre alamamaktan şikayetçi


1.84 boyundaki savunmacı, 20 kez Alman Milli Takımı'nın formasını giydi. Sampdoria ve Valencia'da gösterdiği başarılı performansın ardından, 30 Ağustos 2016'da 41 milyon Euro'ya Arsenal'a transfer olan Mustafi, özellikle bu sezon ciddi anlamda düşüş yaşıyor. Süre alamamaktan şikayetçi olan ve kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan tecrübeli stoper, yeni bir maceraya atılmaya hazır durumda. Galatasaray da bu fırsattan faydalanarak transferi bitirmek istiyor.

Galatasaray, Celta Vigo, Arsenal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'da Saracchi ve Onyekuru'nun lisansı çıkartıldı
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut açıkladı: Önceliğimiz Galatasaray Yuto Nagatomo'dan Galatasaray'a transfer müjdesi Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması: Bize intikal etmiş bir şey yok

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 15:23:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'da bir transfer daha! Savunmaya... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]