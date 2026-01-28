Galatasaray'da Değişiklikler ve İlkay Gündoğan'ın Kaptanlığı - Son Dakika
Galatasaray'da Değişiklikler ve İlkay Gündoğan'ın Kaptanlığı

28.01.2026 23:38
Okan Buruk, Manchester City maçında 2 değişiklik yaptı; İlkay Gündoğan kaptan olarak sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre Manchester City karşısında 2 değişiklikle sahaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray, Etihad Stadyumu'nda İngiliz ekibi Manchester City ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre Manchester karşısında 2 değişiklik yaptı. Buruk; Lucas Torreira ve Yunus Akgün'ün yerine Mario Lemina ve Leroy Sane'ye görev verdi.

İlkay Gündoğan kaptan olarak çıktı

Galatasaray'da, Manchester City karşılaşmasında kaptanlık pazubendini İlkay Gündoğan taktı. Yaz transfer döneminde İngiliz ekibinden, sarı-kırmızılılara transfer olan İlkay, Galatasaray'da kaptan olarak sahaya ilk kez eski takımının karşısında çıktı.

Wilfried Singo 67 gün sonra kadroda

Galatasaray'da, sakatlığından dolayı uzun süredir sahalardan uzak kalan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, Manchester City maçının kadrosuna alındı. Son olarak Trendyol Süper Lig'de 22 Kasım 2025 tarihinde oynanan Gençlerbirliği müsabakasında görev alan Singo, tedavisinin tamamlanmasının ardından 67 gün sonra kadroda yer aldı.

İlkay ve Sane eski takımına karşı 11'de

Galatasaraylı futbolcular İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, Manchester City müsabakasında 11'de görev aldı. İlkay, kaptanlık da yaptığı İngiliz ekibinde iki farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) forma giydi. Sane de 2016-2020 yılları arasında Manchester temsilcisinde oynadı.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ile başladı.

Yedeklerde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Yusuf Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak ve Wilfried Singo bekledi.

Deplasmanda tam destek

Galatasaraylı taraftarlar, Manchester City deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Türkiye'den ve çevre ülkelerden karşılaşmaya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, Etihad Stadyumu'nda sadece deplasman tribününde değil, farklı tribünlerde de mücadeleyi takip etti. Taraftarlar müsabaka öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

