Galatasaray'da Diagne Çin'e, Ryan Babel ise Amerika'ya transfer oluyor!

Galatasaray yönetimi, kiralık olarak gönderilen 4 yabancı oyuncu için geri dönüş bileti vermedi. Yabancı kontenjanı dolu olan ve maliyetleri düşürmek isteyen sarı kırmızılı kulüpte; Mbaye Diagne, Maicon, Ryan Babel ve Valentine Ozornwafor için plan net.



MAİCON PEREİRA - SUUDI ARABİSTAN



Al Nasr'da düzenli forma giyen Brezilyalı stoper için bonservis pazarlığı yapılacak. Maicon'un Suudi Arabistan ekibine satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



MBAYE DİAGNE - ÇİN



Koronavirüs salgınından dolayı Çin'e transferi direkten dönen Senegalli forvet için tekrar şartlar zorlanacak. Fatih Terim'in istemediği, 10 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelen Diagne'ye Çin'den 6-7 milyon Euro'luk teklif gelse bile hemen kabul edilecek.



RYAN BABEL - AMERİKA



Ajax'ın geri gönderdiği Hollandalı yıldıza Florya kapıları kapalı. Yaşı, maliyeti ve özel hayatıyla kredisini tüketen Babel, MLS kulüpleri ile temasa geçti. Yaz tatillerini ABD'de yapan Babel bu ülkeye temelli gitmeye hazırlanıyor.



VALENTİNE OZORNWAFOR - SÜPER LİG



İspanya 2.Ligi'nde Almeria'da istediği süreleri alamayan (4 maç 274 dakika) Nijeryalı 20 yaşındaki stoper deneyim kazanması adına Süper Lig'de bir takıma kiralanacak ve sözleşmesine oynama şartı koyulacak. (Sabah)



