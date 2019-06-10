Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da kombine kart yenileme dönemi yarın başlayacak
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Galatasaray'da kombine kart yenileme dönemi yarın başlayacak

6 saat önce

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda yapacağı maçlar için kombine kartların yenilenme dönemi yarın başlayacak.

Galatasaray'da kombine kart yenileme dönemi yarın başlayacak, System.String[]
Galatasaray Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda yapacağı maçlar için kombine kartların yenilenme dönemi yarın başlayacak.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, 2019-2020 futbol sezonu kombinelerinin yenileme işlemlerinin, yarın saat 10.00'dan itibaren passo.com.tr, Beyoğlu GS Store ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu kombine satış ofislerinde başlayacağı bildirildi.
Kombine yenileme hakkı olan taraftarların kampanyadan 25 Haziran Salı gününe kadar yenileme indiriminden faydalanabilecekleri kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:09 Kaynak: AA
Futbol, Galatasaray, Spor
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