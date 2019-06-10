Galatasaray'da kombine kart yenileme dönemi yarın başlayacak
6 saat önce
Galatasaray Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda yapacağı maçlar için kombine kartların yenilenme dönemi yarın başlayacak.
Galatasaray Futbol
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:09 Kaynak: AA
Takımı'nın 2019-2020 sezonunda yapacağı maçlar için kombine kartların yenilenme dönemi yarın başlayacak.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, 2019-2020 futbol sezonu kombinelerinin yenileme işlemlerinin, yarın saat 10.00'dan itibaren passo.com.tr, Beyoğlu
GS Store ve Ali Sami Yen
Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
kombine satış ofislerinde başlayacağı bildirildi.
Kombine yenileme hakkı olan taraftarların kampanyadan 25 Haziran Salı gününe kadar yenileme indiriminden faydalanabilecekleri kaydedildi.
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