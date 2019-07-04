Galatasaray'da kombinelerin genel satışına başlandı
49 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da 2019-2020 sezonu kombine biletlerinin genel satışına başlandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:19 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray
'da 2019-2020 sezonu kombine biletlerinin genel satışına başlandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon kombine kartları, passo.com.tr, Beyoğlu
GS Store ve Ali Sami Yen
Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
kombine satış ofislerinden genel satışa çıktı.
Kombine kartların fiyatları bin 500 ile 7 bin 500 lira arasında değişiyor.
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