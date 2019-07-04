Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da kombinelerin genel satışına başlandı
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Galatasaray'da kombinelerin genel satışına başlandı

49 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da 2019-2020 sezonu kombine biletlerinin genel satışına başlandı.

Galatasaray'da kombinelerin genel satışına başlandı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da 2019-2020 sezonu kombine biletlerinin genel satışına başlandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon kombine kartları, passo.com.tr, Beyoğlu GS Store ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu kombine satış ofislerinden genel satışa çıktı.
Kombine kartların fiyatları bin 500 ile 7 bin 500 lira arasında değişiyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:19 Kaynak: AA
Galatasaray, Spor
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