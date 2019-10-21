Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Real Madrid maçı kamp kadrosu belli oldu
Son Dakika Güncel Galatasaray'da Real Madrid maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'da Real Madrid maçı kamp kadrosu belli oldu

1 saat önce

Galatasaray'da, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Real Madrid maçı kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'da Real Madrid maçı kamp kadrosu belli oldu, System.String[]

Galatasaray'da, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Real Madrid maçı kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında yarın Real Madrid ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda maçın kamp kadrosu da belli oldu. Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

" Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina."

(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Real Madrid, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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