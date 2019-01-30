Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Serdar Aziz ile Yollar Ayrıldı

Galatasaray'da Serdar Aziz ile Yollar Ayrıldı

3 dakika önce

Galatasaray Kulübü, savunma oyuncusu Serdar Aziz ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Galatasaray'da Serdar Aziz ile Yollar Ayrıldı, System.String[]
Galatasaray Kulübü, savunma oyuncusu Serdar Aziz ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu, şirketimize 2 milyon 300 bin avro tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir." ifadeleri yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:17 Kaynak: AA

Spor
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