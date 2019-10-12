Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları

Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları

1 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı takım, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 3-2 yendi. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini 18. dakikada Jimmy Durmaz, 20. dakikada Taylan Antalyalı ve 38. dakikada Emre Mor attı. İstanbulspor'un golleri ise 4. dakikada Papa Diouf ve 81. dakikada Yunus Emre Yalçın'dan geldi.

Galatasaray'da Adem Büyük, dün yapılan idmanda sağ baldırına aldığı darbe sonrası bu bölgede hematom oluşması nedeniyle tedbir amaçlı olarak hazırlık maçında yer almadı.

Radamel Falcao, tedavisinin ardından salon çalışmasıyla günü tamamladı. Christian Luyindama ise tedavi sonrası takımdan ayrı salonda özel bir çalışma yaptı.

Sakat oyunculardan Mario Lemina da yapılan tedavinin ardından fizyoterapistler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı.

Yarın izin yapacak sarı-kırmızılı ekip, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını 14 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İstanbulspor, Galatasaray, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim'den Barış Pınarı Harekatı'na destek: Ülkemiz dimdik ayakta
Galatasaray hazırlık maçında İstanbul'u 3-2 mağlup etti Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıkan Elif Güneri, Mehmetçik'e selam gönderdi Burak Yılmaz ve Cenk Tosun gol anını anlattı: Topa dokunsam beni öldürürlerdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 17:22:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]