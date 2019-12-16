Galatasaray'da sol beke yeni aday: Marcelo Saracchi - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da sol beke yeni aday: Marcelo Saracchi - Son Dakika Spor

Galatasaray'da sol beke yeni aday: Marcelo Saracchi

6 saat önce

Yuto Nagatomo'nun bir türlü bekleneni verememesi, Galatasaray'ı sol bek arayışlarına yöneltmişti.

Galatasaray'da sol beke yeni aday: Marcelo Saracchi, System.String[]

Yuto Nagatomo'nun bir türlü bekleneni verememesi, Galatasaray'ı sol bek arayışlarına yöneltmişti. Birçok ismi gündemine alan Cim Bom, son olarak gözünü Leipzig forması giyen Marcelo Saracchi'ye çevirdi.


21 yaşındaki futbolcu, River Plate'teki müthiş performansı sonrası 2018 yazında 12 milyon Euro'ya Alman ekibine transfer oldu. Ancak Saracchi, Alman Milli Takımı'nda da görev yapan Halstenberg'den formayı alamadı. Yıldız adayını teknik ekibe öneren isim ise Fernando Muslera oldu. Uruguaylı file bekçisi, milli takımdan da arkadaşı olan Saracchi'nin Galatasaray'a önemli katkı sağlayabileceği yönünde görüş bildirdi.


3 sol bek var


Fatih Terim'in de onay vermesi sonrası 21 yaşındaki oyuncunun şartları araştırılmaya başlandı. Yönetim, genç futbolcuyu 1.5 sezonluğuna kiralamayı planlıyor. Sol bekte 18 yaşındaki Brezilyalı Luan Candido'ya da sahip olan Leipzig, Saracchi'nin kiralanmasına sıcak bakabilir. (Fanatik)


Nagatomo'nun Inter formasıyla attığı golü izliyoruz...


Yuto Nagatomo, Galatasaray, Leipzig, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bir dünya yıldızı daha Real Madrid'e gidiyor
3 büyüklere Anadolu darbesi! Zirve F.Bahçe'nin Beşiktaş'ta Ajdin Hasic belirsizliği Fenerbahçe Giuliano'yu mumla arıyor

Son Dakika Haberleri
14:35 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi: Real Madrid-Manchester City - Son Dakika Spor
14:34 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika Spor
14:33 Giresunspor'dan hakem atamalarına tepki - Son Dakika Spor
14:28 Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran: Kurtuluş Savaşı veriyoruz - Son Dakika Spor
14:23 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika Spor
14:20 Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! - Son Dakika Spor
13:05 Mesut Özil'in paylaşımına Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan çarpıcı yanıt - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 14:40:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'da sol beke yeni aday: Marcelo Saracchi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]