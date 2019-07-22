Galatasaray'da yeni transfer Şener Özbayraklı sakatlandı
6 dakika önce
Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı, Avusturya kampında sakatlandı.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:11 Kaynak: AA
'ın yeni transferi Şener Özbayraklı
, Avusturya
kampında sakatlandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Tirol
bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan futbol takımı, yeni sezon hazırlıklarına akşam gerçekleştirdiği idmanla devam etti.
Teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sınırlı alanda grup ve takım taktiği üzerine çalışmalar yapıldı.
Sağ ayağına darbe alan Şener Özbayraklı'nın yapılan tetkiklerinde baş parmak kemiğinde ayrılmamış kırık hattı tespit edildi. Tedavisine başlanan milli futbolcu, çalışmalarına takımdan ayrı özel bir program dahilinde devam edecek.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'dan gidecek isimler Fatih Terim ile aynı masada oturmanın bedeli 7500 TL Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür'e ayakkabısını verdi Eljif Elmas'tan veda paylaşımı geldi