Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da yeni transfer Şener Özbayraklı sakatlandı
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Galatasaray'da yeni transfer Şener Özbayraklı sakatlandı

6 dakika önce

Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı, Avusturya kampında sakatlandı.

Galatasaray'da yeni transfer Şener Özbayraklı sakatlandı, System.String[]
Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı, Avusturya kampında sakatlandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan futbol takımı, yeni sezon hazırlıklarına akşam gerçekleştirdiği idmanla devam etti.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sınırlı alanda grup ve takım taktiği üzerine çalışmalar yapıldı.
Sağ ayağına darbe alan Şener Özbayraklı'nın yapılan tetkiklerinde baş parmak kemiğinde ayrılmamış kırık hattı tespit edildi. Tedavisine başlanan milli futbolcu, çalışmalarına takımdan ayrı özel bir program dahilinde devam edecek.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Şener Özbayraklı, Galatasaray, Avusturya, Tirol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:11 Kaynak: AA
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