Galatasaray'da Yeni Üyeler İçin Berat Töreni

17.01.2026 13:17
Galatasaray Kulübü, 400 yeni üyesi için berat töreni düzenledi. Başkan Dursun Özbek konuştu.

Galatasaray Kulübünde yeni üyeler için berat töreni düzenlendi.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, sicil kurulu başkanı Gürkan Eliçin, kulüp üyeleri ve berat alacak yeni üyeler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Galatasaray Kulübü Sicil Kurulu Başkanı Gürkan Eliçin, açılış konuşması gerçekleştirdi.

Daha sonra kürsüye gelen başkan Dursun Özbek, Galatasaray'ın dünyanın önde gelen spor kulüplerinden biri olduğunu belirterek, "Beraber olmak, birlikte mücadele etmek Galatasaraylının en önemli meziyetlerinden bir tanesidir. Kurulduğu günden beri bunu dünyaya ispat etmiş bir kulübüz. Sadece sportif değil sosyal anlamda da çok büyük değerlerimiz var. Cumhuriyet ilkelerini benimsemiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet'e hizmet etmiş bir kurumuz. Galatasaray Kulübü, sporun bütün branşlarında Türk gençlerini yetiştirme sevdasındadır. Bunu yaparken uluslararası boyutta Türk sporuna katkı vermiş, Türk bayrağını ön plana çıkarmak için savaşmıştır. Galatasaray Kulübü, 120 yıldır bir mücadele içinde. Bu mücadelede başarı her zaman birbirimizi sevmekten ve birbirimize destek olmakla gelmiştir. Yeni üye olan kardeşlerimden bu mücadeleye katkı vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübe üye olan 400 kişiden 260'ı törene gelerek beratlarını teslim aldı.

Kaynak: AA

