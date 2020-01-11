Galatasaray'dan Alberto Cerri sürprizi! Son dakika transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'dan Alberto Cerri sürprizi! Son dakika transfer haberleri - Son Dakika Spor

Galatasaray'dan Alberto Cerri sürprizi! Son dakika transfer haberleri

6 saat önce

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan Galatasaray'da gözler forvet ve stoper transferinde.

Galatasaray'dan Alberto Cerri sürprizi! Son dakika transfer haberleri, System.String[]

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan Galatasaray'da gözler forvet ve stoper transferinde...3 genç futbolcu ile yaş ortalamasını oldukça aşağılara çekmeyi başaran sarı-kırmızılı ekibin, gündemine gelen son isim Cagliari'de forma giyen Alberto Cerri.


Bu sezon Serie A'da 9 maçta 212 dakika şans bulabilen İtalyan golcünün, başka bir takıma gitmeye sıcak baktığı bildirildi.


Golcü oyuncunun tecrübe kazanmasını isteyen Cagliari'nin de uygun bir kiralama bedeli ile Alberto Cerri'nin gidişine onay vereceği öğrenildi. (Sabah)

Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:13 
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