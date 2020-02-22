Galatasaray'ın derbi paylaşımı büyük beğeni topladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'ın derbi paylaşımı büyük beğeni topladı - Son Dakika Spor

Galatasaray'ın derbi paylaşımı büyük beğeni topladı

18 dakika önce

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak Galatasaray bu maç öncesinde saat 19.05'te derbiyle ilgili çalışmaların yer aldığı görüntüleri paylaştı.

Galatasaray'ın derbi paylaşımı büyük beğeni topladı, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile yarın Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Galatasaray, bu maç öncesinde sosyal medya hesabından derbi ile ilgili video paylaştı.

Saat 19.05'te 'Hedef 23' etiketi ile paylaşılan videoda futbolcuların tesislere gelişi, antrenmandan ve maç toplantılarından görüntüler yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın bu paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

U19 Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi
Göztepe, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı Son Dakika: Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu Ali Koç ile Mustafa Cengiz arasında dikkat çeken diyalog: Beni üzüyorsun başkan

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 19:42:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'ın derbi paylaşımı büyük beğeni topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]