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Galatasaray'ın derbi paylaşımı büyük beğeni topladı
18 dakika önce
Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak Galatasaray bu maç öncesinde saat 19.05'te derbiyle ilgili çalışmaların yer aldığı görüntüleri paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:24 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile yarın Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Galatasaray, bu maç öncesinde sosyal medya hesabından derbi ile ilgili video paylaştı.
Saat 19.05'te 'Hedef 23' etiketi ile paylaşılan videoda futbolcuların tesislere gelişi, antrenmandan ve maç toplantılarından görüntüler yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın bu paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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