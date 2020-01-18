Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması - Son Dakika
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Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması

6 saat önce

Galatasaray Kulübü, sıtma hastalığına yakalanarak tedavi altına alınan yeni transferi Henry Onyekuru'nun hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.

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Galatasaray Kulübü, sıtma hastalığına yakalanarak tedavi altına alınan yeni transferi Henry Onyekuru'nun hastaneden taburcu olduğunu açıkladı. Hastaneden taburcu edilen Nijeryalı oyuncunun evinde istiharat edeceği belirtildi.

Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Henry Onyekuru, sponsor hastanemiz Liv Hospital'da tamamlanan tedavisinin ardından taburcu oldu. Tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek olan oyuncumuzun bu süre içerisinde hastanede poliklinik takiplerine devam edilecektir" denildi.

GALATASARAY, DENİZLİ MAÇINA HAZIR

Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanını bu akşam yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri antrenman sınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirilirken idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılılar, antrenmanın ardından yarın saat 16.00'da başlayacak maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.


- Galatasaray
Henry Onyekuru, Liv Hospital, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:55 Kaynak: DHA
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