Galatasaray'dan Sakatlardaki Son Durum

16.01.2026 19:57
Galatasaray, Singo, Ünyay ve Sara'nın sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

Galatasaray, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Gabriel Sara'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Wilfried Singo, tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan sahaya dönüş programı dahilinde salonda ve sahada çalıştı. Son oynanan Fethiyespor maçında ağrı hissederek oyundan çıkan ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkiklerinde sol arka adalesinde hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Arda Ünyay'ın tedavisine başlanmıştır. Fethiyespor maçı öncesindeki son antrenmanda ağrı hisseden Gabriel Sara'nın yapılan tetkiklerinde ise sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

