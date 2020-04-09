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Galatasaray'dan voleybol şubesiyle ilgili önemli karar
6 saat önce
Galatasaray Kulübü, voleybol takımlarını tamamen Türk sporculardan kuracak.
Galatasaray Kulübü, voleybol takımlarını tamamen Türk sporculardan kuracak.
Sarı-kırmızılı kulübün voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray voleybol olarak seneye sadece Türk çocuklarımızla, 'aslan ruhu' ile oynayacağız." ifadelerini kullandı.
Okan Böke, sözleşmesi gelecek sezon da devam edecek bir yabancı voleybolcularının olduğunu, onunla da görüşeceklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:36 Kaynak: AA
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