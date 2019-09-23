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Galatasaray divan kurulu başladı

1 saat önce

- Galatasaray divan kurulu başladıİSTANBUL - Galatasaray Spor Kulübü Eylül ayı Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı başladı.

- Galatasaray divan kurulu başladı

İSTANBUL - Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Eylül ayı Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Galatasaray'da Emlak Konut ile yapılan Riva ve Florya sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin durumun ana gündem maddelerinden biri olacağı Eylül ayı Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı, Gayrettepe'de bir otelde başladı. Dursun Özbek, Ali Dürüst, Faruk Süren, Ahmet Özdoğan, Bülent Tulun gibi sarı-kırmızılı camianın önemli isimlerinin de katılım gösterdiği toplantı basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Galatasaray divan kurulu başladı

Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:48 Kaynak: İHA
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