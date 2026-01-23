Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı - Son Dakika
Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı

23.01.2026 18:18
Galatasaray, olağan divan kurulu toplantısında mali raporları sundu ve seçim tarihlerini açıkladı.

Galatasaray Kulübünde olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Aykualp Derkan ile divan heyeti ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Galatasaray Kulübü Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Sportif AŞ'nin 1 Haziran-30 Kasım 2025 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık finansal raporları paylaştı.

Hatipoğlu, mali tabloya ilişkin "Galatasaray Sportif AŞ'nin söz konusu dönemdeki hasılat toplamı 9 milyar 657 milyon lirayla rekor bir seviyeye ulaştı. Bu rakam, bir önceki dönemde 6 milyar 35 milyon seviyesindeydi. Brüt karımız, 1 milyar 622 milyon lira oldu. Ancak faaliyetlerden dolayı 211 milyon zarar ettik. Bir önceki dönem bu rakam -871 milyon liraydı. Dönem sonu net karımız, 1.374 milyon lirayla rekor seviyede gerçekleşti. Bu tabloyu sunduğumuz için gurur duyuyoruz." dedi.

Gelirler (9 milyar 657 milyon lira) konusunda rakipleriyle Galatasaray'ı kıyaslayan Hatipoğlu, "İki rakibimizin borsaya açıkladığı aynı dönemdeki gelirlere baktığımızda bir rakibimizin yaklaşık 2 katı, diğer rakibimizin 3 katı gelir seviyesine ulaştık. Ulaştığımız 9,6 milyar liralık gelir, her iki rakibimizin toplam gelirinden 300 milyon lira fazladır." diye konuştu.

İbrahim Hatipoğlu, Türkiye'deki yayın gelirlerine dikkati çekerek "İki gün önce burada güzel bir mücadele ve son dakikada değerlendiremediğimiz pozisyonla elimizden kaçırdığımız Atletico Madrid'in gelirlerine baktığımızda 108 milyon avro kendi liginden yayın geliri elde ettiğini görüyoruz. Toplam gelirleri 416 milyon avro. Toplam gelirleri içinde yayın gelirinin oranı yüzde 26 olarak gerçekleşmiş. Bizim 6 aylık tablomuzda kendi ligimizden elde ettiğimiz yayın geliri maalesef sadece yüzde 4 noktasındadır. Aslında Türk futbolu için tartışılması gereken en önemli konu bu. Yayın gelirlerimiz hızla azalıyor. Bu rakamlar, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmemizde önemli bir dezavantaj oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Divan Kurulu seçime gidiyor

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu, olağan seçimli genel kurul toplantısı mart ayında yapılacak.

Divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, seçimli genel kurulun 7 Mart Cumartesi günü Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda organize edileceğini bildirdi. Derkan, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda seçimin 14 Mart Cumartesi günü gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

