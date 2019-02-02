Galatasaray Doğa Sigorta - Bahçeşehir Koleji: 88-73
1 saat önce
SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Fatih Arslanoğlu, Ozan ÇakarGALATASARAY DOĞA SİGORTA: Klobucar 8, Göksenin Köksal 8, Harrison 16, Hayes 25, Arapovic 7, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Ege Arar 8, Erol Can Çinko, Webster 16BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Harris 11, Rautins 14, Cevat Alper Özcan...
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Keseratar
, Fatih Arslanoğlu
, Ozan Çakar
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Klobucar 8, Göksenin Köksal 8, Harrison 16, Hayes 25, Arapovic 7, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz
, Ege Arar
8, Erol Can Çinko, Webster 16
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Harris 11, Rautins 14, Cevat Alper Özcan
2, White 13, Slaughter 11, Can Altıntığ
7, Emir Preldzic
2, Colom 13
1'İNCİ PERİYOT: 21-24
İLK YARI: 38-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-57
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17'nci hafta mücadelesinde Galatasaray
Doğa Sigorta
kendi sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 88-73 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:31 Kaynak: DHA
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