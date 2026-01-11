Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Fethiyespor ile maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma-hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray Fethiyespor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?