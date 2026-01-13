Galatasaray Fethiyespor'u 2-1 Yendi

STAT: İlçe

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Erkan Akbulut, Murat Temel

FETHİYESPOR: Arda Akbulut – Berat, Oğuz, Şahan, Berkay (Dk. 75 Ulaş), Ali Emre, Samet (Dk. 81 Muhammet Raşit), Cihan (Dk. 75 Uğur), İrfan, Melih (Dk. 59 Ramazan), Muhammet Enes (Dk. 59 Yusuf)

GALATASARAY: Günay – Gökdeniz (Dk. 46 Sallai), Sanchez (Dk. 70 Yunus), Arda Ünyay (Dk. 9 Abdülkerim), Kazımcan, Kaan, Lemina (Dk. 46 Barış), Eren (Dk. 86 Ada), Yusuf, Ahmed, Icardi

GOLLER: Dk. 73 Abdülkerim, Dk. 80 Barış (Galatasaray), Dk. 90 Uğur (Fethiyespor)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında 2'nci Lig temsilcisi Fethiyespor'a tarihinde ilk defa konuk olan Galatasaray, maçı 2-1 kazanarak 2'de 2 yaptı. Sarı-kırmızılılarda maçın 36'ncı ve 38'inci dakikalarında Icardi iki penaltı atışından da yararlanamadı. Devre golsüz sona erdi. Müsabakada 73'üncü dakikada Abdülkerim attığı kafa golüyle Galatasaray'ı öne geçirdi. Barış Alper 80'de golleri ikiledi. Fethiyespor 90'ıncı dakikada Uğur'un golüyle durumu 2-1 yaptı. Hafta sonunda Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, Fethiyespor galibiyetiyle moral bulurken, grupta 6 puana yükseldi. Fethiyespor ise bu yenilgi sonucu 1 puanda kaldı.

13'üncü dakikada Yusuf'un pasına hareketlenen Icardi, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Arda'dan dönen topa yakın mesafeden Yusuf vurdu ancak meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.

18'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Berat ceza sahası içinden kaleyi yokladı, top kaleci Günay'ın kontrolünde yandan auta çıktı.

26'ncı dakikada Abdülkerim'den topu alan Ahmed Kutucu ceza sahası dışından sert vurdu, top üstten dışarı gitti.

35'inci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kazımcan'ın şutunda top Şahan'dan sekti. Hakem, pozisyonda Şahan'ın elle müdahalesi olduğunu tespit edip penaltı noktasını gösterdi.

36'ncı dakikada Icardi'nin kullandığı penaltıda kaleci Arda topu çelerek gole izin vermedi. Ancak hakem Ayberk Demirbaş, VAR tavsiyesi üzerine Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahasına erken girdiği gerekçesiyle penaltıyı tekrarladı.

38'inci dakikada Icardi bir kez daha penaltı için topun başına geçti. Arjantinli yıldızın penaltı atışını kaleci Arda bir kez daha kurtardı.

58'inci dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerin ardından Sallai topa gelişine vurdu, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

73'üncü dakikada Galatasaray golü buldu. Kazanılan serbest vuruşta sağ çaprazdan Barış ortaladı, arka direkte topa iyi yükselen Abdülkerim kafayla fileleri sarstı: 0-1.

80'inci dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Sol çaprazdan Icardi'nin ortasında Barış Alper kafayı vurdu, kaleci Arda çaresiz kaldı: 0-2.

84'üncü dakikada Fethiyespor direğe takıldı. Ali Emre'nin sert vuruşunda top üst direkten döndü.

90'ıncı dakikada Fethiyespor farkı bire indirdi. Hızlı gelişen atakta sol çaprazdan ceza alanına sokulan Uğur düzgün bir vuruşla topu Günay'ın üzerinden ağlarla buluşturdu: 1-2.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, 3 puan konuk Galatasaray'ın oldu.