Galatasaray Fethiyespor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray Fethiyespor'u 2-1 Yendi

13.01.2026 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Erkan Akbulut, Murat Temel

FETHİYESPOR: Arda Akbulut – Berat, Oğuz, Şahan, Berkay (Dk. 75 Ulaş), Ali Emre, Samet (Dk. 81 Muhammet Raşit), Cihan (Dk. 75 Uğur), İrfan, Melih (Dk. 59 Ramazan), Muhammet Enes (Dk. 59 Yusuf)

GALATASARAY: Günay – Gökdeniz (Dk. 46 Sallai), Sanchez (Dk. 70 Yunus), Arda Ünyay (Dk. 9 Abdülkerim), Kazımcan, Kaan, Lemina (Dk. 46 Barış), Eren (Dk. 86 Ada), Yusuf, Ahmed, Icardi

GOLLER: Dk. 73 Abdülkerim, Dk. 80 Barış (Galatasaray), Dk. 90 Uğur (Fethiyespor)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında 2'nci Lig temsilcisi Fethiyespor'a tarihinde ilk defa konuk olan Galatasaray, maçı 2-1 kazanarak 2'de 2 yaptı. Sarı-kırmızılılarda maçın 36'ncı ve 38'inci dakikalarında Icardi iki penaltı atışından da yararlanamadı. Devre golsüz sona erdi. Müsabakada 73'üncü dakikada Abdülkerim attığı kafa golüyle Galatasaray'ı öne geçirdi. Barış Alper 80'de golleri ikiledi. Fethiyespor 90'ıncı dakikada Uğur'un golüyle durumu 2-1 yaptı. Hafta sonunda Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, Fethiyespor galibiyetiyle moral bulurken, grupta 6 puana yükseldi. Fethiyespor ise bu yenilgi sonucu 1 puanda kaldı.

13'üncü dakikada Yusuf'un pasına hareketlenen Icardi, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Arda'dan dönen topa yakın mesafeden Yusuf vurdu ancak meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.

18'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Berat ceza sahası içinden kaleyi yokladı, top kaleci Günay'ın kontrolünde yandan auta çıktı.

26'ncı dakikada Abdülkerim'den topu alan Ahmed Kutucu ceza sahası dışından sert vurdu, top üstten dışarı gitti.

35'inci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kazımcan'ın şutunda top Şahan'dan sekti. Hakem, pozisyonda Şahan'ın elle müdahalesi olduğunu tespit edip penaltı noktasını gösterdi.

36'ncı dakikada Icardi'nin kullandığı penaltıda kaleci Arda topu çelerek gole izin vermedi. Ancak hakem Ayberk Demirbaş, VAR tavsiyesi üzerine Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahasına erken girdiği gerekçesiyle penaltıyı tekrarladı.

38'inci dakikada Icardi bir kez daha penaltı için topun başına geçti. Arjantinli yıldızın penaltı atışını kaleci Arda bir kez daha kurtardı.

58'inci dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerin ardından Sallai topa gelişine vurdu, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

73'üncü dakikada Galatasaray golü buldu. Kazanılan serbest vuruşta sağ çaprazdan Barış ortaladı, arka direkte topa iyi yükselen Abdülkerim kafayla fileleri sarstı: 0-1.

80'inci dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Sol çaprazdan Icardi'nin ortasında Barış Alper kafayı vurdu, kaleci Arda çaresiz kaldı: 0-2.

84'üncü dakikada Fethiyespor direğe takıldı. Ali Emre'nin sert vuruşunda top üst direkten döndü.

90'ıncı dakikada Fethiyespor farkı bire indirdi. Hızlı gelişen atakta sol çaprazdan ceza alanına sokulan Uğur düzgün bir vuruşla topu Günay'ın üzerinden ağlarla buluşturdu: 1-2.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, 3 puan konuk Galatasaray'ın oldu.

Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Fethiyespor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Fethiyespor'u 2-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi
Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi

23:30
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
22:32
Galatasaray, Fethiyespor’u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
21:44
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:57
Tepkiler çığ gibi büyüyor Tek bir istekleri var
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 00:34:38. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Fethiyespor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.