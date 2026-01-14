Galatasaray Fethiyespor'u Geçti - Son Dakika
Spor

Galatasaray Fethiyespor'u Geçti

14.01.2026 00:40
Okan Buruk, Fethiyespor'un direncini övdü, galibiyet için son ana kadar mücadele ettiklerini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fethiyespor'un savunmada iyi direnç gösterdiğini belirterek, kazanmak için son ana kadar çaba gösterdiklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda 2. Lig takımı Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadeleye ve oyuncularının son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tribünlerde rahatsızlanan bir taraftara geçmiş olsun dileklerini ileterek sözlerine başlayan Buruk, Fethiye halkına, Fethiyespor yöneticilerine ve soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür etti. Zemin şartlarının iyi olmadığını vurgulayan Buruk, rakibin savunmada dirençli bir oyun ortaya koyduğunu, gol bulmakta zorlandıklarını ancak son bölümde bu direnci aştıklarını ifade etti.

Önlerinde yoğun bir maç takvimi bulunduğunu belirten Buruk, 4 gün sonra lig maçına çıkacaklarını, ardından Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının oynanacağını hatırlattı. Bu nedenle oyuncularını korumak adına maç içinde rotasyona gittiklerini dile getirdi.

Singo'nun sakatlık süreci hakkında da bilgi veren Okan Buruk, oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kaldığını söyledi. Buruk, Singo'yu risksiz bir şekilde sahalara döndürmek istediklerini, bu hafta yavaş yavaş idmanlara başlamasını beklediklerini ifade etti. Her şeyin yolunda gitmesi halinde Singo'nun Gaziantep FK maçında kadroda yer alabileceğini, Atletico Madrid maçına da yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, Icardi'nin formunu yukarı çekmek istediklerini dile getirdi.

Kaleci tercihiyle ilgili soruları da yanıtlayan Buruk, Uğurcan Çakır ve Günay Güvenç arasında planlama yaptıklarını söyledi. Buruk, cumartesi günü oynanacak lig maçında Uğurcan'a görev vermeyi planladıkları için oyuncuyu İstanbul'da bıraktıklarını kaydetti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

