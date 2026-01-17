Galatasaray Gaziantep FK'ya Konuk Oldu

GALATASARAY, Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında Gaziantep FK 'yı konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetti. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ile Bilal Gölen üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa finalinde oynanan Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ine göre Gaziantep FK mücadelesinde 1'i zorunlu toplam 2 değişikliğe gitti. Derbide forma giyen Lucas Torreira sarı kart cezası sebebiyle, Günay Güvenç ise tercihen Gaziantep FK maçında forma giymeyen isimler oldu. Buruk, bu oyuncuların yerine Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ı sahaya sürdü.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı'dan oluşturdu. Orta sahada Mario Lemina ve İlkay Gündoğan'ı görevlendiren 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, sağ kanatta Leroy Sane ve sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü. Forvet arkasında Yunus Akgün'ü oynatan Okan Buruk, en ileri uçta ise Mauro Icardi'yi görevlendirdi.

Galatasaray, Gaziantep FK karşısına şu ilk 11'le çıktı:

"Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi."

SARI-KIRMIZILARDA 6 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK karşısına 6 oyuncusundan mahrum çıktı. Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarında görev yapan Nijeryalı Victor Osimhen ile Senegalli Ismail Jakobs, kart cezalısı Lucas Torreira, sakatlıkları devam eden Arda Ünyay ile Gabriel Sara, Gaziantep karşılaşmasında forma giymedi. Ayrıca tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Wilfried Singo da riske edilmemek üzere bu maçta forma giymeyen isim oldu.

MAURO ICARDI REKOR PEŞİNDE

Galatasaray'ın 32 yaşındaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Rumen efsane isim Gheorghe Hagi'nin rekorunu geçmek için sahaya çıktı. Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası'nda olması sebebiyle ilk 11'de görev yapan Arjantinli santrfor, Gaziantep FK ağlarına 2 gol göndermesi durumunda Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu olacak. Gheorghe Hagi, 192 maçta 72 golle bu ünvanın sahibi olarak yer alırken, Mauro Icardi'nin ise 113 maçta 71 golü bulunuyor.

OKAN BURUK, GAZİANTEP FK'YA YENİLMİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin başında Gaziantep FK karşısında hiç puan kaybı yaşamadı. 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Galatasaray'daki görev süresi boyunca Gaziantep FK ile Süper Lig'de oynanan karşılaşmalarda biri hükmen olmak üzere 7 kez galibiyet sevinci yaşadı. Galatasaray'ın karşılaşmayı kazanması halinde Okan Buruk da Gaziantep FK'ya karşı serisini sürdürmüş olacak.

DAVINSON SANCHEZ'E PLAKET VERİLDİ

Galatasaray'ın 29 yaşındaki Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı formayla 100 maçı geride bırakması sebebiyle ödüllendirildi. Turkcell Süper Kupa finalinde oynanan Fenerbahçe derbisiyle 100'üncü maçına çıkan tecrübeli savunmacıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek plaket ve isminin yazılı olduğu 100 numaralı forma takdim etti. Süper Lig'de 70, UEFA Avrupa Ligi'nde 11, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 ve Turkcell Süper Kupa'da 2 olmak üzere toplam 102 maçta sarı-kırmızılı formayı terleten Kolombiyalı savunmacı, 9 kez gol sevinci yaşarken 4 de asist yaptı. Davinson Sanchez, Galatasaray kariyerinde Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası ile Turkcell Süper Kupa'da da 1'er kez kupa sevinci yaşadı.

GALATASARAY YÜZME ŞUBESİ RAMS PARK'TA

24-28 Aralık 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 6 kategoride şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Yüzme Şubesi ödüllendirildi. Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonluğu, Genç Erkekler Türkiye Şampiyonluğu, Açık Yaş Erkekler Türkiye Şampiyonluğu, Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonluğu, Genç Kadınlar Türkiye İkinciliği, Açık Yaş Kadınlar Türkiye İkinciliği olmak üzere 4 birincilik ve 2 ikincilik elde ederek büyük bir başarıya imza atan şubeye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek plaket takdim etti.