Galatasaray-Göztepe maçından notlar - Son Dakika

Galatasaray-Göztepe maçından notlar

Süper Lig'in 33. haftasında İzmirli renktaşı Göztepe'yi konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig'in 33. haftasında İzmirli renktaşı Göztepe'yi konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta MKE Ankaragücü ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Martin Linnes, Emin Bayram ve Taylan Antalyalı'yı yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Göztepe karşısında bu futbolcuların yerlerine Mariano Filho, sakatlığı geçen Ryan Donk ile kırmızı kart cezası biten Sofiane Feghouli'yi sahaya sürdü.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, karşılaşmaya Okan Kocuk, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük ile başladı.

Falcao ve Lemina yine yok

Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina, Göztepe maçının kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımda büyük umutlarla transfer edilen Falcao, transferinden sonra oynanan 42. resmi maçın 20'sini sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

Mario Lemina ise Galatasaray'a geldiğinden beri sakatlık sebebiyle resmi maçlarda 13. kez takımını yalnız bıraktı.

Bu arada iki takımın futbolcuları maç öncesinde düzenlenen seremoniye üzerinde "Kadına şiddete dur de" mesajının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Galatasaray, Ryan Donk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 21:13 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-Göztepe maçından notlar - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:37 Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak 00:36 Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım 00:05 AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi 23:44 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı 23:27 Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor 22:11 Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma 22:00 Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 20:37 Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 19:21 TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
00:37
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
00:36
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
00:05
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
23:44
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
23:27
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
22:11
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
22:00
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
21:30
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
20:37
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
20:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 03:32:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray-Göztepe maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]